Un colectivero se enfrentó con dos ladrones: "¡Vayan a laburar, pungas!"

“Estamos cansados, diariamente nos pasa esto, media hora antes estos mismos pibes subieron a cuatro coches a robar celulares. Es increíble. Todos los días lo mismo. Me cansé”, dijo al canal de noticias TN Luis, el conductor del colectivo que se enfrentó a los ladrones.

La secuencia dura aproximadamente cinco minutos y se ve como Luis desciende del colectivo y los enfrenta. Según él, todo comenzó cuando uno de estos arrebatadores subió al colectivo en la parada ubicada en Pasco al 700. “Lo que pasó es que subieron dos personas, una de ellas era una persona mayor. Y atrás apareció uno de estos individuos que le metió la mano en la cartera. Lo vi y le cerré la puerta. En ese momento, me fijo ‘pará, pará qué viene mi compañero’ y le dije, no, bajate. Y ahí me empezó a insultar, escupirme y tirarme todo lo que se vio”, contó Luis.

Luego, apareció el cómplice de este sujeto y Luis bajó del colectivo. Los arrebatadores se fueron hacía atrás mientras Luis les gritaba:”¡Pungas! ¡Vayan a laburar!”. En tanto, Luis regresaba al colectivo, los ladrones volvieron al ataque y lo desafiaban para que vuelva a pelear. En medio de los gritos, los pasajeros le pedían que acelerara que se fuera del lugar. Intercambió algunos insultos más y finalmente se fue.

Fuentes policiales indicaron que personal de la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad recibió el video en el que se observa como un grupo de jóvenes agredió al chofer de la línea 95 “arrojándole piedras y elementos contundentes”.

Ante esta situación, los efectivos, horas más tarde, se acercaron al lugar del hecho y comenzaron a buscar testigos. Allí, según la información de la policía porteña, un vecino del lugar explicó que ayer, aproximadamente a las 16.30, escuchó gritos en la vía pública y observó a varios jóvenes vecinos del lugar arrojándole piedras y otros elementos al colectivo para luego retirarse hacia sus domicilios. A partir de allí, se procedió a labrar actuaciones por averiguación de ilícito y el caso recayó en la Fiscalía Contravencional y de Faltas N°15.

“Diariamente tenemos estos problemas con estos muchachos. Con todas la unidades, todos los días, ya no tiene horarios, suben a cualquier hora y arrebatan celulares. Desde el Hospital Borda, hasta Independencia, en ese tramo, es donde atacan. Siempre son los mismos. En el caso de ayer me tocó a mí. Es tal la repetición de estos hechos que un compañero me había avisado que le habían robado 5 minutos antes en esa misma parada”, dijo Luis.

Además, según contó, los arrebatos son frecuentes en épocas de cuarentena. “Ya los conocemos a estos muchachos. Y no tienen horario. Suben a cualquier hora y arrebatan celulares, principalmente. Ya tienen un recorrido diagramado”, denunció, y agregó: “Aparecen de a dos, de a tres, de a cuatro. Pero son siempre las mismas personas”.

De acuerdo con su versión, los ladrones actúan organizados y atacan a una unidad tras otra de la línea 95. “Estamos cansados. Yo me di cuenta porque un compañero me había avisado que venían de robarle a una pasajera cinco minutos antes. Y dos coches atrás mío le robaron a otro pasajero”, subrayó. Y finalizó: “Sacan el boleto como corresponde y todo. Miran, ‘carpetean'. Cuando van a tocar el timbre al que está distraído lo arrebatan y salen corriendo”.