El Polideportivo Norte será escenario este sábado, desde las 21.30, de la segunda velada boxística del año en Gualeguaychú. El festival, organizado por el club Sarmiento, contará con un combate profesional, una pelea por el título entrerriano y varios enfrentamientos amateurs que completarán la cartelera.

La gran protagonista de la noche será Julieta Boloque, representante del gimnasio anfitrión, quien afrontará su segunda presentación como profesional. En su debut en el campo rentado había vencido por puntos a la uruguaya Alejandra Demaris, en una velada realizada el 13 de diciembre en el predio deportivo de Sarmiento.

La pupila de Lucas Traversa se enfrentará a la salteña Erika Aramayo en el combate de fondo, pactado a cuatro rounds dentro de la categoría super pluma.

En el semifondo de la velada, Jeremías “El Eléctrico” Castillo, del gimnasio Camioneros y entrenado por Ángel Dulche, tendrá la oportunidad de pelear por el título entrerriano vacante de la categoría hasta 60 kilogramos frente a Emanuel Vasallo, de Concordia.

La cartelera se completará con varios combates amateurs: Nahuel “El Terrible” Vera (Camioneros) ante Alejandro Morales (Buenos Aires), Santiago Pérez (Sarmiento) frente a Franco Cóseres (Concordia), Juan David Della Giustina (Camioneros) contra Darío Leiva (Buenos Aires), Bautista Icardo (Sarmiento) ante Bernardo Freita (Corrientes), Uma Ballesteros (Sarmiento) frente a Brisa González (Federal) y Jesús de la Concepción (Sarmiento) ante Catriel Álvarez (Camioneros).