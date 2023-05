Vecinos de Gualeguaychú se encuentran en alerta debido a estafas por supuestos cortes de luz. La modalidad actualmente es vía WhatsApp. En ese marco, el móvil de AHORA se dirigió hacia el lugar para hablar con un comerciante que fue estafado y conocer los detalles del caso.

"Ayer a las nueve de la mañana me llama una de las chicas de la panadería al teléfono fijo para preguntarme si habría problema con que los de Enersa hagan un corte de luz de las nueve y media de la mañana a la una y media de la tarde y resulta que me piden un número de teléfono para avisarme cuando vuelva, que me van a avisar por WhatsApp. Yo se le doy y me pregunta si el WhatsApp era el mismo, entonces yo le dije que sí. Fue entonces cuando la aplicación me había cambiado el número", comenzó relatando Juan Lizzi, el comerciante que sufrió el hackeo de su WhatsApp.

Posteriormente el comerciante comentó que "a los 10 minutos o menos ya estaban llamando gente y le pedían plata". Finalmente destacó que pudo recuperar el teléfono y añadió que "hay que estar atento con la porque uno dice no va a pasar y pasa".

Cabe señalar que han sucedido hechos de este tipo en otras localidades como Paraná. Desde la empresa Enersa emitieron un comunicado advirtiendo sobre la situación.