Un violento robo se registró este miércoles por la tarde en un local de Rapipago ubicado sobre calle Del Valle al 600, donde un comerciante fue atacado físicamente y despojado de una importante suma de dinero.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.45, cuando la víctima, identificada como Martín Irigoyen, se encontraba dentro de su comercio. Según relató, fue sorprendido por un hombre al que conocía de vista, quien lo agredió con una llave cruz y luego le propinó golpes de puño.

Tras la agresión, el atacante sustrajo del lugar una suma cercana al millón de pesos y se dio a la fuga. A raíz de las lesiones sufridas, el comerciante debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Centenario, donde recibió atención médica en el servicio de Guardia.

El caso es investigado por la Fiscalía de turno, que lo caratuló como robo calificado, y ya se identificó al delincuente, según le expresó a este medio el flamante titular de la Jefatura Departamental, Ramiro Urroz Denaday.