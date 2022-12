Escribir rápido en WhatsApp, sin chequear que el destinatario del mensaje enviado sea el adecuado puede traer complicaciones o malos entendidos, más que nada cuando el contexto de la conversación no se puede disimular si el mensaje es erróneo.

Un hombre se convirtió en viral luego de que le realice una propuesta romántica fallida a su esposa en la que la invitaba a cenar, pero la invitación nunca le llegó a la señora y la respuesta que le brindaron fue desopilante.

“Hoy vamos a comer una hamburguesa al río, solos, te amo”, era el mensaje con el que iniciaba la cita romántica, sin embargo, los destinatarios fueron empleados de una constructora que se hicieron eco de la cita. “No puedo Marcelo”, fue la respuesta, sin embargo, el hombre redobló la apuesta “jajaja, te lo perdes”, sostuvo.

La viralización en Twitter

La hija del matrimonio, no dudó en publicar la cita fallida en su cuenta de Twitter y rápidamente se convirtió en viral, con más de 2 millones de visualizaciones, más de 73 mil “Me Gusta” y casi 2 mil retweets con una serie de comentarios al respecto del hecho.

Uno de los usuarios manifestó que “es un tipazo” porque invita a la señora a comer hamburguesas al río y le dice que la ama. “El último romántico tu viejo”, asegura en el mensaje.

La mayoría de los internautas que interactuaron en la publicación de Twitter en la que el hombre le escribe a los empleados de una constructora, muchos chistes en la red social se basaron en la orientación sexual de los implicados.

Ante esto, el hijo reconoció que “estuvieron viendo los memes donde le dicen puto con mamá y se reían, también me pregunto si por esto se ganaba plata”, debido a la gran masificación del tuit.

Una marca también se hizo eco de la publicación y aseguró que si la cena se trataba de comer “un panchito con mostaza, cualquiera aceptaba”, a lo que la respuesta del autor del tuit original fue “mandenme una savora y lo probamos”.

Otros comentarios de los usuarios que se tomaron a gracia el mensaje fallido fueron: "Lo nuestro no puede ser Marcelo, solo soy un empleado de una constructora, y vos sos un hombre de familia"; “Sonó como un "hoy no Marcelo, tengo que aparentar con mi mujer" o “Te dije que antes de las 3 no me escribas que estoy con mi señora Marcelo”.