Un proyecto presentado por la concejal de La Libertad Avanza, Mirta Sulzyk busca volver a habilitar la calle San Lorenzo para la libre circulación vehicular y retirar las pérgolas y las estructuras de los comercios.

“Visto el derecho de los ciudadanos de Gualeguaychú de transitar libremente por la vía pública, consideramos la necesidad de volver a poder transitar por ambas arterias: calle San Lorenzo y Avenida Morrogh Bernard de Costanera, ya que culturalmente es nuestro paseo favorito de esparcimiento de la mayoría de los gualeguaychuenses durante todo el año; los fines de semana y uno de los lugares de mayor atractivo turístico", asegura el proyecto presentado por la conejal Libertaria.

Entrevistado en Ahora o Nunca (Lunes a viernes de 9 a 12 por Ahora Cero Radio) el concejal oficialista Maximiliano Lezik, aseguró que tiene una mirada negativa de la iniciativa aunque no adelantó cómo votaría ni qué postura tiene el resto de su bloque. "No puedo adelantar que es lo que va a hacer el bloque porque aún se está tratando pero yo no estoy de acuerdo ni le veo nada positivo a ese proyecto”, sostuvo Lezik.