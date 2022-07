El de San José de Feliciano, a continuación, relató que todo comenzó cuando salió de un comedor ubicado en avenida Belgrano, en Chajarí. “Había comido unos carlitos y tomado una copa de vino”, afirmó y precisó que el control policial “estaba con los conos a unos 80 o 100 metros de distancia de donde estaba la camioneta”.

“Salí a buscar unos papeles y entonces viene un policía y me pide los papeles del vehículo. Se los di e incluso el del seguro se lo mostré directamente desde el celular”, prosiguió en su reconstrucción de los hechos y afirmó que, entonces, el uniformado le dijo que lo iba a someter a un test de alcoholemia. “Le dije que el vehículo estaba detenido y que iba a dar positivo porque acababa de consumir una copa de vino”, recordó.

Y así fue, según afirmó Buktenica, ya que “me lo hace y sale 0.9 grados de alcohol por litro de sangre y el permitido en Chajarí es 0.5 grados/litro de sangre (según la Ley Nacional N°24.449) Así que me pidieron que retire del lugar la camioneta por lo que vino un amigo y la retiró”, siguió.

Afirmó que se comunicó con El Entre Ríos para “recalcar que no estaba manejando, que el vehículo estaba detenido, en un lugar permitido, yo estaba fuera del vehículo y tranquilamente me podía haber negado”.

“Los controles son in situ, en el lugar. O sea, si uno pasa lo pueden controlar”, dijo el concejal e interpretó que lo que “hubo es una mala información. Además, la Policía no puede difundir mis datos personales, me ampara la Ley. ¿Si no fuese concejal, quiero saber si de cada persona dan a conocer su identidad?”, planteó finalmente.

Fuente: www.elentrerios.com