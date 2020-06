Un concejal pidió que se haga el hisopado a trabajadoras sexuales

El concejal sostuvo que "hasta la semana pasada estábamos saliendo del aislamiento hasta que ocurrió todo esto y estallaron los casos", en referencia al pesquero "Santorini" de la flota amarilla, cuya tripulación completa (10 hombres) está internada tras confirmarse su diagnóstico de coronavirus.

El concejal aclaró que "esto no es estigmatizar a nadie sino tratar de prevenir la expansión del virus, porque todos sabemos que en la avenida Alsina hay una zona roja donde van pescadores y petroleros".

El representante de esa ciudad, las más poblada del Chubut, insistió con que "sería conveniente que las sometan a un hisopado a las trabajadoras sexuales, por una medida de seguridad no solo para el resto sino para ellas mismas".

Lattanzio agregó que "muchos se horrorizan pero saben que tengo razón, no estoy diciendo nada del otro mundo porque la zona roja está, hacia allí van los pescadores, petroleros y otros que jamás dirán frente a su familia que estuvieron y no lo declararían ni siquiera bajo juramento".

muchos se horrorizan pero saben que tengo razón

"No soy epidemiólogo, no tengo respuestas de tipo sanitaria, simplemente expongo algo que todos sabemos", insistió el concejal de extracción radical, tras lo cual aclaró que "no quiero que pongan preso a nadie, quiero que se pueda contener la enfermedad y colaborar para ello".

El dirigente reconoció que "la resonancia que tuvieron mis declaraciones sirvieron también para saber dónde estamos porque ahora todos reconocen que no tienen los suficientes kits para hacer los hisopados".

"Dicho de otra manera, nos estuvimos preparando durante 90 días para la guerra, ahora llegó la hora del combate y nos enteremos que no tenemos balas", ironizó.