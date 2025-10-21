Ocurrió el domingo pasada la medianoche, cuando una camioneta Toyota Hilux impactó contra uno de los laterales del Corsódromo.

Luego, se constató que el conductor tenía una alcoholemia de 1,69. Además, le faltaba el seguro y la licencia de conducir estaba vencida desde 2021.

Según informaron desde Tránsito a Ahora ElDía el sujeto tenía otras contravenciones previas y había sido juzgado por el tribunal de falta. Sobre su haber pesaba una alcoholemia positiva del 2016.

Afortunadamente, el siniestro no tuvo lesionados ni víctimas, pero podría haber sito fatal si en ese momento chocaba contra un transeúnte que pasaba caminando por la vereda.