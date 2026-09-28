Fue identificado el conductor de Uber Moto que murió este domingo por la noche luego de sufrir una descompensación mientras trabajaba en Paraná. El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, cuando circulaba en una Motomel CX de 150 cilindradas y trasladaba a una pasajera a través de la aplicación.

Según relató la pasajera a la Policía, mientras transitaban por calle 9 de Julio, entre Gualeguaychú y Carbó, en inmediaciones del Juzgado Municipal de Faltas, el conductor manifestó que se sentía descompuesto.

Ante esa situación, detuvo la marcha y frenó sobre la vereda derecha. Sin embargo, perdió el control de la moto y tanto él como la pasajera cayeron sobre la calle.

El hombre de 46 años fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó con traumatismos y en paro cardiorrespiratorio. El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no logró revertir el cuadro y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Según informaron fuentes policiales a AHORA, se trata de Nelson Germán Francisconi, de 46 años.

De acuerdo con la información conocida tras el hecho, Francisconi tenía antecedentes de problemas cardíacos. De todos modos, la causa precisa de su muerte deberá establecerse mediante las pericias correspondientes.

El fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato, dispuso la intervención del médico policial y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para avanzar con las medidas destinadas a determinar las circunstancias del fallecimiento.