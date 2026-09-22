Un conductor ingresó con su automóvil a las vías del tren este lunes por la noche en Chajarí. Al ser identificado por personal de Tránsito y efectivos policiales, se constató que estaba altamente alcoholizado.

El episodio ocurrió pasadas las 23, cuando se recibió un llamado para solicitar colaboración debido a que un automóvil había ingresado a la zona de las vías férreas.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron al conductor, un hombre mayor de edad domiciliado en Chajarí. Personal actuante le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante la situación, y con la colaboración de transeúntes, se logró retirar el vehículo de las vías mediante el empuje, liberando el paso ferroviario. Posteriormente, se confeccionó el acta de infracción correspondiente y el automóvil fue entregado a un familiar del conductor.