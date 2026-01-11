Una mujer fue hospitalizada en la ciudad de Concordia tras el choque de un auto contra un árbol. Sucedió este domingo a las 11.40, en calles Presidente Illia y Tala. Intervino el personal de Comisaría Cuarta.

En el hecho se vio involucrado un automóvil Chevrolet, conducido por un joven de 32 años, quien iba acompañado de una mujer de 34 años.

El auto circulaba por calle Presidente Illia de oeste a este cuando, al llegar a la intersección con calle Tala, esquivó un perro, perdió el control y chocó contra un árbol que se encontraba en la vereda sur de calle Presidente Illia.

Debido al choque la mujer resultó lesionada, motivo por el cual fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Masvernat, donde se aguarda saber el carácter de las lesiones. Intervino en el lugar la División Policía Científica.