En la tarde de este viernes, un siniestro vial ocurrido sobre la Autovía Nacional N°12, a la altura del kilómetro 152 —en el ingreso al Puente Arroyo Grande, sentido Entre Ríos–Buenos Aires— movilizó a los Bomberos Voluntarios de Ceibas y a distintas fuerzas de asistencia. El hecho se registró a las 16.24, cuando una Ford Ecosport impactó violentamente contra el guardarrail de contención de la cabecera del puente.

Según el testimonio brindado por el conductor, un hombre de 65 años domiciliado en Bernal (Buenos Aires), el vehículo circulaba desde la provincia de Corrientes hacia el conurbano bonaerense cuando, en plena marcha, “fue encerrado por un vehículo de gran porte”, lo que le hizo perder el control y derivó en el choque. En la camioneta también viajaba otro ocupante, un hombre de 29 años, quien tampoco sufrió lesiones. Ambos lograron salir por sus propios medios.

Una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, a bordo del móvil N°24, arribó rápidamente al lugar y procedió al corte parcial de la calzada, donde la camioneta había quedado detenida sobre la mano rápida. Se coordinó el operativo con Gendarmería Nacional – Puesto Vial Ceibas, Policía de Puesto Empalme y una ambulancia del Hospital Eva Duarte, cuyos profesionales asistieron a los ocupantes aunque no fue necesario el traslado.

El sector permaneció balizado y con circulación reducida hasta la llegada del auxilio enviado por Vialidad Nacional, encargado de retirar el vehículo siniestrado.