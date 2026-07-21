El siniestro ocurrió en la noche de este lunes poco antes de las 23 horas sobre la Ruta Provincial 20, frente al Cementerio de Urdinarrain, donde un automóvil despistó y terminó impactando contra un árbol.

De acuerdo con las primeras informaciones, un joven que viajaba solo circulaba en sentido Urdinarrain-Gualeguaychú cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo, salió de la calzada y chocó contra un árbol ubicado a la vera de la ruta.

A raíz del fuerte impacto, una dotación de rescate de los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain trabajó en el lugar para liberar al conductor del habitáculo. Posteriormente, fue trasladado por una ambulancia del Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain para recibir atención médica. De acuerdo a los primeros datos, el conductor oriundo de Urdinarrain afortunadamente no corre riesgo de vida

En el lugar también interviene personal policial, a cargo del jefe de Comisaría Gustavo Cuevas mientras se realizan las tareas de asistencia y las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el joven conducía un Chevrolet Corsa de color gris oscuro y circulaba en sentido Urdinarrain-Gualeguaychú cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo e impactó de manera frontal contra un eucalipto ubicado a la vera de la ruta.

A raíz del fuerte impacto, en el lugar trabajó personal policial, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, a cargo de Daniel Fritzler, y agentes de Tránsito Municipal, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y seguridad en la zona.

El conductor fue asistido por personal de salud y trasladado en una ambulancia al Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain. Posteriormente, fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú para la realización de estudios de mayor complejidad. Según indicaron las fuentes consultadas, las lesiones no revisten riesgo de vida.

Una vez finalizadas las actuaciones de rigor, el automóvil fue retirado del lugar mediante una grúa y trasladado a la dependencia policial, donde quedó resguardado mientras continúan las actuaciones para determinar las causas del siniestro

Fuente: Urdidigital