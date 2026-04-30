Personal policial intervino en un grave episodio ocurrido en las Islas Lechiguanas, frente a Villa Constitución. El hecho sucedió pasadas las 23.30 y tuvo como damnificado a un hombre, de 58 años, quien denunció haber sido amenazado con un arma de fuego y que intentaron incendiar el rancho donde se encontraba.

Según el relato de la víctima, mientras cuidaba la vivienda de un amigo, observó cómo su vecino, de 33 años, efectuaba disparos intimidatorios con una escopeta recortada.

El conflicto se originaría en un desacuerdo previo con el propietario del rancho. Ante las amenazas, el cuidador se refugió dentro de la vivienda, pero momentos después vio a el vecino comenzó a rociar un líquido que percibió como combustible cerca de una ventana, con intenciones de prender fuego. Temiendo por su vida, escapó hacia la isla y dio aviso a la policía.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Tercera pusieron a resguardo al denunciante y procedieron a la aprehensión de Macedo. En su poder se halló una escopeta calibre 16 recortada con cinco cartuchos, un rifle de aire comprimido y una cuchilla. La Fiscalía en turno de Gualeguay dispuso la detención del acusado por tenencia ilegal de arma de fuego y tentativa de homicidio. Las armas fueron secuestradas como evidencia.

El traslado del detenido contó con la colaboración de Prefectura Naval de Villa Constitución, que lo llevó hasta Victoria, donde fue entregado a un móvil policial de Pajonal. Finalmente, el violento fue alojado en la alcaldía de la Departamental Gualeguay.

Fuente: AHORA