Un operativo de control de alcoholemia realizado en la madrugada de este domingo en la zona de Costanera Sur derivó en la aprehensión de un hombre de 28 años por resistencia a la autoridad.

Según se informó, alrededor de las 06 horas personal policial de Comisaría Segunda acudió al lugar tras un aviso del Comando Radioeléctrico, donde trabajaban agentes de Tránsito, un funcionario policial de servicio adicional y efectivos de Prefectura.

En ese contexto, un conductor se habría negado a realizar el test de alcoholemia. Al disponerse la retención del vehículo, el hombre habría proferido amenazas e intentado agredir al personal interviniente.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión del individuo por el delito de resistencia a la autoridad. El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.