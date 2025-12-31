Después de un día de intenso calor, un corte de luz masivo dejó a más de 30 mil usuarios de Edesur sin servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El episodio se produjo pasadas las 22:00, tras elevarse la demanda energética a niveles críticos. Todavía el termómetro se posicionaba por encima de los 30 grados.



De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los usuarios afectados corresponden a diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y varias localidades del sur del Conurbano bonaerense.

Varias horas después de que se reportara el corte masivo de luz, Edesur emitió un comunicado para explicar el origen de la interrupción en el servicio. “Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano”, indicaron.

Por medio de la cuenta de la empresa en la red social X (antes Twitter), aseguraron que los “equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona”. Aunque no pudieron precisar a qué hora se normalizaría el servicio, afirmaron que “el suministro será restablecido en etapas”.

Cerca de las 4 de la madrugada, la empresa informó que “más del 50% de los clientes afectados por la falla que se inició en la Subestación Bosques y que generó una afectación en otras subestaciones ya recuperaron el suministro”. No obstante, apuntaron que todavía quedaban cuadrillas técnicas activas para lograr “normalizar la totalidad del servicio”.

Sin embargo, la información del comunicado distó de la cifra oficial de hogares sin suministro eléctrico. Pues, al mismo tiempo que afirmaban que el servicio se había normalizado, el sitio oficial indicaba que había 952.036 usuarios sin luz.

Para las 5 de la mañana, el número de damnificados se redujo significativamente a un total de 35.784. Asimismo, indicaron que en la mayoría de las zonas afectadas la energía eléctrica regresaría en antes de las 10:00 horas.

A las 7, el total de usuarios sin suministro eléctrico era de 30.255.

Durante el pico del corte, se registró que la zona con mayor cantidad de afectados fue el barrio porteño de Recoleta, con un total de 5.969 hogares sin suministro eléctrico.

El resto de los distritos afectados se encontraron Flores (2.304), Caballito (1.813), Almagro (891), Constitución (830), Monserrat (2.757), Parque Avellaneda (467), Parque Patricios (1.912), San Cristóbal (640), San Nicolás (148), Vélez Sarsfield (313), Villa del Parque (3.474), Villa Devoto (117), y Villa Soldati (3).

Al mismo tiempo, las localidades del sur del Conurbano que reportaron inconvenientes fueron: Luis Guillón (298), Monte Grande (577), Gerli (2.185), Canning (460), Lanús Este (427), Banfield (470), Ingeniero Budge (8), Lomas de Zamora (1.473), Temperley (876), Bernal (19), y la zona rural de Lomas de Zamora (1.760).

