Gualeguaychú vivió este sábado una noche a puro rock con el multitudinario recital de La Renga. Miles de fanáticos -locales y visitantes- disfrutaron del espectáculo que inauguró oficialmente el Espacio Astra, el nuevo predio para grandes eventos ubicado en la entrada al Camino de La Península.



Durante más de dos horas, la icónica banda sostuvo un espectáculo cargado de emociones y potencia rockera, con clásicos de todos los tiempos y otras canciones de su repertorio más reciente. El público estuvo a la altura coreando cada himno, agitando banderas y saltando.

Pero mientras el legendario trío tocaba su tema “Blues de Bolivia”, ocurrió un momento especial para los gualeguaychuenses. Integrantes de las comparsas del Carnaval del País -principalmente Papelitos- se subieron al escenario con sus trajes a bailar a cada lado de la pasarela y fusionarse con la performance de la banda.



Los “diablos” norteños con los que Ará Yeví sorprendió en Endiablada (2025) se movían por todo el escenario acompañando la estética “infernal” de La Renga. También estuvieron los trajes con enormes cabezas de calaveras que resaltaban en la apertura de la comparsa Papelitos este año.





“Blues de Bolivia” no sonaba en vivo desde 2012. La última vez había sido en el Estadio Cubierto de Unión de Santa Fe. La canción tomó por sorpresa hasta a Wayra Iglesias, hija de “Tete” Iglesias (bajista de La Renga), quién ésta vez no asistió al show y le recriminó a la banda en redes que no le hayan avisado de la novedad.