El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay presentó a Jack, un cachorro que ya comenzó su proceso de formación y entrenamiento para convertirse en perro de búsqueda y rescate.

La incorporación fue anunciada por la institución como parte del fortalecimiento de sus capacidades operativas y del trabajo permanente en capacitación y nuevas herramientas al servicio de la comunidad.

El futuro de la Brigada K-9

Con apenas unos meses de vida, Jack inició una etapa de preparación que le permitirá integrarse en el futuro a la Brigada K-9, una unidad especializada que colabora en tareas de localización y búsqueda de personas.

Desde Bomberos Voluntarios señalaron que se trata de un avance importante para el cuartel y para el desarrollo de nuevas capacidades de respuesta



Un nuevo compañero para futuras misiones

Mientras avanza en su entrenamiento, Jack ya se ganó el cariño de los integrantes de la institución.

Desde el cuartel destacaron que el cachorro promete convertirse en un valioso compañero para futuras intervenciones y misiones de rescate.

Fuente: Uruguayenses Digital / AHORA