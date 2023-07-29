Alrededor de las 22:00 horas del viernes, la policía recibió un llamado telefónico en la línea del Comando Radioeléctrico, donde un vecino dio cuenta que un hombre se encontraba dentro del Estadio Municipal con claras intenciones de perpetrar un ilícito.

Presente en el lugar un móvil policial, observaron al sujeto en el interior, el cual al percatarse de la presencia de los uniformados se dio a la fuga, por lo que se anotició a las demás patrullas afectadas a las tareas de prevención, brindando las características físicas y de vestimenta del sujeto. Al recorrer el sector por donde éste había huído, se logró encontrar un bolsón en cuyo interior había varios metros de cables, así como también elementos cortantes.

Finalmente, personal de la Sección Comando Radioeléctrico logró interceptar en calles 3 de Caballería y Gualeguay al sujeto en cuestión, siendo aprehendido.

Informada la situación la Unidad Fiscal en turno, dispuso el secuestro de los efectos y el traslado del autor a sede policial, lugar donde permanece alojado.