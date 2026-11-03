La jefa de la Policía Departamental de Gualeguay, comisario mayor Gabriela Bruna, informó que hubo 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana.

Bruna consideró elevado el número de presentaciones y aclaró que estas situaciones no necesariamente están relacionadas con lesiones físicas de gravedad, sino que también comprenden agresiones verbales, amenazas y otras formas de violencia.