DELITO EN LA CIUDAD
Un detenido por un robo calificado tras allanamiento en zona norte
En horas de la tarde de este miércoles, personal policial de la Comisaría Cuarta de Gualeguaychú, con apoyo del grupo Guardia Especial y la División Investigaciones, llevó adelante un operativo que culminó con la detención de un hombre de 35 años, acusado de haber cometido un robo calificado días atrás en la ciudad.
El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, se concretó cerca de las 14:45 en una vivienda ubicada sobre calle Gutemberg al 590. La medida fue el resultado de una serie de tareas investigativas vinculadas a la sustracción de un teléfono celular, hecho que fue denunciado y calificado judicialmente como "robo calificado".
Cabe recordar que, en la noche del martes, alrededor de las 21:00, se había realizado otro allanamiento en la zona de Gutemberg y Juan Díaz, donde se secuestraron elementos claves para la causa: una motocicleta Honda Wave 110 cc, presuntamente utilizada durante el robo, y una funda de silicona roja que coincide con la del celular sustraído. Estos objetos fueron reconocidos por la víctima y sirvieron como evidencia para avanzar en la causa.
Con los elementos probatorios reunidos, este miércoles se concretó la detención del principal sospechoso, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Fiscalía interviniente. Las investigaciones continúan para determinar si el detenido tiene relación con otros hechos delictivos en la ciudad.