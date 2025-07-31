El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, se concretó cerca de las 14:45 en una vivienda ubicada sobre calle Gutemberg al 590. La medida fue el resultado de una serie de tareas investigativas vinculadas a la sustracción de un teléfono celular, hecho que fue denunciado y calificado judicialmente como "robo calificado".

Cabe recordar que, en la noche del martes, alrededor de las 21:00, se había realizado otro allanamiento en la zona de Gutemberg y Juan Díaz, donde se secuestraron elementos claves para la causa: una motocicleta Honda Wave 110 cc, presuntamente utilizada durante el robo, y una funda de silicona roja que coincide con la del celular sustraído. Estos objetos fueron reconocidos por la víctima y sirvieron como evidencia para avanzar en la causa.

Puede interesarte

Con los elementos probatorios reunidos, este miércoles se concretó la detención del principal sospechoso, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Fiscalía interviniente. Las investigaciones continúan para determinar si el detenido tiene relación con otros hechos delictivos en la ciudad.