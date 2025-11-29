En la noche de ayer, personal de la Comisaría Segunda da fue requerido en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles España y Los Robles, a raíz de un incidente vinculado a un hecho de violencia de género.

Una vez en el lugar, la víctima de 32 años, denunció que su ex pareja, un hombre de 37 años, con quien tiene en común dos hijas menores, de 2 y 9 años de edad, se presentó en su domicilio profiriendo insultos y agresiones verbales. La denunciante manifestó que este comportamiento fue sostenido durante la relación, lo que motivó su separación.

Según relató la víctima, al solicitar la presencia policial, el sujeto comenzó a arrojarle una silla, sin llegar a lesionarla, y posteriormente intento encerrarla dentro del domicilio, de donde la mujer logró salir por sus propios medios.

El causante fue tasladado a jefatura Departamental quedando a disposición de la Fiscalía de Género.