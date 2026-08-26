El Municipio llevó a cabo una serie de talleres de salud y nutrición dirigidos a las familias de los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI). La medida formó parte de una decisión orientada a intervenir preventivamente sobre la salud pública infantil.

La realización de estos encuentros respondió a un informe diagnóstico ejecutado por el equipo técnico de la Dirección de Educación (conformado por especialistas en nutrición, fonoaudiología, motricidad y educación física) durante el primer semestre, donde se evaluó el desarrollo nutricional y el nivel de cobertura en los controles de salud de los asistentes a los jardines. Al detectar hábitos que condicionan el desarrollo adecuado —como la selectividad alimentaria o la falta de variedad en los platos diarios—, el Municipio activó esta herramienta comunitaria para aportar soluciones concretas en los hogares.

Durante las jornadas finalizadas, se brindaron pautas específicas sobre el esquema alimentario correspondiente a cada etapa, desde los seis meses hasta más allá del primer año. Las profesionales explicaron las consecuencias biológicas de una dieta deficiente e identificaron conductas de riesgo, como el reemplazo prolongado de comidas complejas por lácteos.

Asimismo, la dinámica posibilitó que los padres expongan las dificultades cotidianas que enfrentan en la crianza y reciban estrategias para incorporar alimentos diversos.