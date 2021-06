Un diputado de Cambiemos dio fe que "Frigerio es entrerriano"

Aunque no lo menciona explícitamente, la aclaración funciona como respuesta a los cuestionamientos que en las últimas semanas se han hecho a Frigerio por su reciente radicación en la provincia, tras mantener su residencia habitual en la ciudad de Buenos Aires. Además de las críticas en este sentido que vinieron del peronismo y de las que deslizan con moderación desde la UCR, la que más ruido hizo salió de la propia interna del PRO, de boca de otro ex ministro de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere.

La salida al ruedo de Etchevehere desató la interna en el PRO de Entre Ríos y la hizo visible para la mirada de los medios porteños. Los encargados de responder a Etchevehere fueron un grupo de legisladores entrerrianos que llegaron a sus bancas por decisión de Frigerio y el presidente del partido, que se impuso en la interna con el aval de Frigerio, pero que también llevó en su lista a Etchevehere.

Zacarías, otro diputado que integró la lista de Cambiemos por pedido de Frigerio, aportó su particular impronta para salir en defensa de su referente. En la carta menciona que la “formación académica” y la “trayectoria profesional”, además de los cuatro años como ministro de Macri, llevaron a Frigerio a “compartir su residencia también en la Capital de la República Argentina”. Pero remarca que por eso “nadie puede poner en tela de juicio su compromiso por su provincia y por todos los entrerrianos”.

“Los intendentes, dirigentes políticos y sociales son testigos de que su despacho en el Ministerio del Interior, durante los cuatro años de gestión, estuvo abierto para recibir las inquietudes, las necesidades, los derechos que cada funcionario necesitaba canalizar. Nadie podrá desconocer que nunca hizo distinción partidaria (soy testigo, por mi tarea de haber estado a cargo de la coordinación de ANSES y RENAPER), todo lo contrario, siempre priorizó y nos sugirió que sobre la representación de un partido político estaban prioritariamente las urgencias y necesidades de cada localidad y de sus vecinos”, valoró el líder del MSE.

La carta de Zacarías revela además un dato poco conocido. Afirma que Frigerio “recibió ofrecimientos de dirigentes de alta envergadura en nuestra provincia para que sea candidato a Diputado Nacional de la provincia de Entre Ríos en el año 2007 y 2011, las cuales finalmente terminó rechazando”. No dice de qué partido. Para esa fecha, Cambiemos no existía y dos años después, en 2013, Frigerio fue en alianza con el exgobernador Jorge Busti, que hoy se pregunta si hizo “bien o mal”.

Zacarías agrega dos datos más para dar fe de la entrerrianía de Frigerio. “En esta provincia, siempre en la ciudad de Villa Paranacito, invirtió sus ahorros personales y familiares para engrandecer la plantación y producción de Nuez Pecán. Además, en esas tierras del sur entrerriano, despidió y depositó los restos de sus familiares más queridos”, informa.

“Qué más testimonios debemos pedirle para reafirmar con seguridad de no equivocarnos, que Rogelio Frigerio conoce cada rincón de esta maravillosa provincia”, concluye el diputado frigerista.

A continuación, la carta completa:

A MIS COMPAÑERAS, COMPAÑEROS, AMIGAS Y AMIGOS:

Viví el «luche y vuelve» y desde la culminación de la veda política en el año 1982, me comprometí con la tarea social y militante. Seguramente cometí muchos errores, pero creo tener la seguridad que jamás traicioné mis convicciones.

Abracé el Partido Justicialista que fundó mi padre junto a otros dirigentes entrerrianos, en los tiempos donde “la palabra” tenía valor.

En el año 1992 fui presidente del PJ Paraná. En el año 1997 asumí como Diputado Nacional, por no acompañar las privatizaciones del Ministro Cavallo, por no dar quórum a la ley de flexibilización laboral y oponerme a la ley 8.706 que despidió arbitrariamente 2.605 trabajadores entrerrianos, tuve que renunciar a mi afiliación partidaria del PJ.

Junto con muchos jóvenes, dirigentes políticos y sociales de distintas corrientes de pensamiento, constituimos hace veintidos años (1 de julio de 1999) un partido de carácter provincial “Movimiento Social Entrerriano”. El cual a lo largo del tiempo, ha cumplido con todos los marcos legales que la ley de Partidos Políticos Nº 23.298 determina.

En ese caminar, nunca he agredido la intimidad de una persona y tampoco la decisión política de un ocasional adversario, con infamias y mentiras. Eso no significa que, en los tiempos que vivimos, con firmeza he defendido mis principios.

Hoy, me motiva dirigirme a ustedes para hacerle saber con la seguridad de no equivocarme, que en el espacio multisectorial y partidario de Juntos por el Cambio – Entre Ríos nos sentimos representados y también representamos a vecinos de distintos orígenes sociales, económicos y partidarios. Hemos hecho culto del respeto a las divergencias.

Aprendimos que el momento actual nos llama a construir puentes sobre las grietas que han dividido familias y amistades entrerrianas. En ese transitar he conocido a un dirigente que con mucha humildad y a través de un trabajo esforzado y militante recorrió pueblo por pueblo, aportando su capacidad y generosidad para este espacio. Me estoy refiriendo al compañero y amigo, Lic. Rogelio Frigerio.

Permítanme mi testimonio y también mi conocimiento, para hacerles saber que Rogelio, transcurrió sus primeros años de vida en el establecimiento rural que su familia desde hace 70 años administra en la localidad de Villa Paranacito, en el extremo sur de la Provincia de Entre Ríos. Su formación académica, su trayectoria profesional y su etapa como Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, lo llevaron a compartir su residencia también en la Capital de la República Argentina. Nadie puede poner en tela de juicio su compromiso por su provincia y por todos los entrerrianos. Los intendentes, dirigentes políticos y sociales son testigos de que su despacho en el Ministerio del Interior, durante los cuatro años de gestión, estuvo abierto para recibir las inquietudes, las necesidades, los derechos que cada funcionario necesitaba canalizar. Nadie podrá desconocer que nunca hizo distinción partidaria (soy testigo, por mi tarea de haber estado a cargo de la coordinación de ANSES y RENAPER), todo lo contrario, siempre priorizó y nos sugirió que sobre la representación de un partido político estaban prioritariamente las urgencias y necesidades de cada localidad y de sus vecinos.

Recibió ofrecimientos de dirigentes de alta envergadura en nuestra provincia para que sea candidato a Diputado Nacional de la provincia de Entre Ríos en el año 2007 y 2011, las cuales finalmente terminó rechazando.

En esta provincia, siempre en la ciudad de Villa Paranacito invirtió sus ahorros personales y familiares para engrandecer la plantación y producción de «Nuez Pecán«. Además, en esas tierras del sur entrerriano, despidió y depositó los restos de sus familiares más queridos.

Qué más testimonios debemos pedirle para reafirmar con seguridad de no equivocarnos, que Rogelio Frigerio conoce cada rincón de esta maravillosa provincia.

Entre Ríos, necesita despegar para volver a transformarse en ese envidiable proyecto estratégico que soñaron nuestros antepasados.

Podríamos seguir escribiendo distintos episodios, para que nos lleven a decirles a todos ustedes, amigos y compañeros, las razones que tenemos para transitar este camino en común. Como dijo Juan D. Perón «no hay mejor verdad que la realidad» y como dice Joan Manuel Serrat, «el camino se hace al andar».

Con mucha humildad, hoy más que nunca necesitamos del esfuerzo mancomunado de todos.

Con la fuerza que los tiempos exigen… No aflojemos.

Por Entre Ríos… Rogelio Frigerio Diputado Nacional

Fuente: paginapolitica.com