El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino presentó este viernes un proyecto para iniciarle juicio político al presidente Javier Milei por el estrecho vínculo que forjó con su par de Estados Unidos, Donald Trump, y considerar al mandatario argentino como “pro-guerra”.

En sus fundamentos, Marino calificó como “ataque terrorista” la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, acto celebrado por Milei, y criticó también, según el legislador, “el compromiso" de Milei de “participar militarmente en futuros actos de guerra de EEUU en la región”.

También enumeró la participación de representantes del oficialismo en la "reunión de jefes militares del 11 de febrero, en EEUU, la intervención del Puerto de Ushuaia, los ejercicios militares con EEUU a espaldas del Congreso, el bloqueo a la declaración de la CELAC en favor de la paz".

“Son todos hechos que ponen de manifiesto una conducta sistemática de Milei cuyo objetivo es terminar con la condición de zona de paz de nuestra región y favorecer la guerra de Trump contra América Latina y el Caribe”, subrayó Marino.

Para Marino, que el “continente se transforme en una zona de guerra es extremadamente grave”.

“Solamente nos puede traer un colapso económico, el cercenamiento de nuestras libertades políticas, y una crisis humanitaria. Es urgente ponerle un límite y el instrumento institucional para hacerlo es el juicio político. No podemos tolerar tener un Presidente pro-guerra en nuestro país”, sintetizó.

Fuente: NA