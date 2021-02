Un diputado entrerriano cruzó a Carrió por haber atacado a Frigerio

Manuel Troncoso, del PRO – Cambiemos, cuestionó a la ex legisladora nacional por afirmar que el ex Ministro de Interior fue quien "convalidó los regímenes provinciales" durante el gobierno de Mauricio Macri. "Estas expresiones de Carrió demuestran una profunda ingratitud y desconocimiento del trabajo del ex funcionario.