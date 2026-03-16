Un trágico hecho de inseguridad conmocionó al partido de La Matanza este domingo. Cristian Eduardo Pereyra, un docente de 39 años que complementaba sus ingresos trabajando como chofer de la aplicación DiDi, fue asesinado a balazos en un aparente intento de robo de su vehículo.

El principal sospechoso detenido es un efectivo de la Policía Bonaerense que viajaba como pasajero en el auto de la víctima.

El hecho ocurrió sobre la autopista Presidente Perón, en la localidad de Virrey del Pino, mano a Ezeiza, a la altura del barrio San Javier.

Pereyra conducía su Chevrolet Corsa cuando fue interceptado. Según las primeras hipótesis, el pasajero -identificado como Matías Alejandro Vizgarra Riveros, policía de la Base UTOI “Puente 12”- habría intentado sustraerle el vehículo.

La víctima recibió múltiples disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros. La Policía Científica secuestró cinco vainas servidas. Las heridas letales incluyeron impactos en la espalda (dos orificios a la altura de la escápula derecha), pectoral derecho, codo izquierdo y brazo derecho. Cuando llegó la ambulancia, los médicos constataron que Pereyra ya había fallecido.

El auto fue robado tras el ataque, y el cuerpo quedó tendido en la vía.

Detención del policía sospechoso

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, tomó declaración al efectivo policial y, tras analizar las pruebas recolectadas, solicitó su detención inmediata. Un juez convalidó el arresto, convirtiendo a Vizgarra Riveros en el principal imputado por el homicidio.

Fuentes judiciales y policiales confirmaron que el detenido es el único apresado hasta el momento. No se reportaron otros sospechosos identificados ni detenidos relacionados con el grupo que habría participado en el asalto.

Quién era Cristian Eduardo Pereyra

Pereyra, de 39 años, era docente técnico en las escuelas técnicas N°8 y N°10 de la zona (vivía en La Foresta, La Matanza). Padre de una niña de tres años, realizaba viajes con DiDi “para llegar a fin de mes”, según relató su familia.

La hermana de la víctima, Victoria Pereyra, difundió el caso en redes sociales con un fuerte pedido de esclarecimiento: “Por favor, compartan, es mi hermano. Lo mataron para robarle el auto. Se tiene que hacer justicia”.

Otra hermana expresó indignación por la condición del detenido: “A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar, lo mató”. Agregó: “Los policías se van a cubrir entre ellos. Mi hermano hacía su extra en DiDi, el policía robando y matando”.