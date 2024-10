Un nuevo documental de HBO titulado "Money Electric: The Bitcoin Mystery" se estrena esta semana, y promete arrojar luz sobre uno de los mayores enigmas del mundo digital: la identidad de Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin.

Dirigido por Cullen Hoback, conocido por su trabajo en la serie "Q: Into the Storm", este documental no solo busca identificar a Nakamoto, sino que también plantea interrogantes sobre su posible nacionalidad, y deja una pista: ¿podría ser argentino?

El nuevo documental ha provocado que miles de usuarios acudan en masa a Polymarket y empiecen a especular sobre quién revelará HBO que es el creador de Bitcoin.

Muchos se inclinan por un defensor de la privacidad y criptógrafo llamado Len Sassaman. Fue un famoso cypherpunk que se suicidó en 2011 a la edad de 31 años, apenas dos meses después de que Satoshi enviara su último correo electrónico anunciando que "pasaba a cosas mejores".

Sin embargo, en una parte del documental, se puede ver a una persona que cuenta billetes de 1000 pesos argentinos. Eso indica que los realizadores del documental estuvieron en el país, siguiendo la pista del misterioso creador de la criptomoneda.