El reconocido exfutbolista y director técnico Ramón Díaz sumó un nuevo título a su vitrina, esta vez lejos de las canchas de fútbol. Su cabaña, Los Ramones, consiguió por primera vez el máximo galardón de Gran Campeón Macho Angus en la Exposición de la Sociedad Rural Gualeguaychú que este fin de semana celebró su 133º edición.

El ejemplar ganador, el RP 93, también fue elegido Mejor Toro a Corral y Campeón Dos Años Mayor en la categoría pedigree. Para el establecimiento de Emimai SA, ubicado en Urdinarrain, este reconocimiento corona más de una década de trabajo ganadero y apuesta por la genética.

“Es una satisfacción muy linda y el reconocimiento al esfuerzo de varios años”, señaló Michael Díaz, hijo de Ramón y encargado de la administración del campo, quien vivió la consagración junto a familiares y amigos.

Ramón y Michael Díaz con su ejemplar Macho Angus.

El toro galardonado nació en el propio establecimiento y es fruto de un servicio planificado. Su madre es la vaca número 55 —hija de Napoleón y una de las donantes clave del haras— y su padre es Tapón, un reproductor propio comercializado por Genpro.

“Buscamos siempre que el animal sea muy funcional a cualquier ambiente productivo. El RP 93 tiene muy buenos datos, es un toro muy armonioso y correcto”, explicó el equipo técnico liderado por el asesor genético Javier Ezcurra. Tras tres años de planificación, desarrollo y selección, el gran objetivo de Los Ramones sigue firme: trasladar esta genética de excelencia a los rodeos comerciales y potenciar la producción ganadera del país.

Acostumbrado a los títulos durante su legendaria trayectoria en el fútbol, Ramón Díaz sumó así un nuevo galardón a su vitrina, esta vez en el ámbito. El exfutbolista y director técnico riojano construyó buena parte de su historia deportiva en River Plate, donde tuvo tres ciclos como DT y consiguió nueve títulos, destacándose la Copa Libertadores de 1996, la Supercopa Sudamericana de 1997 y varios campeonatos locales, como el Torneo Final 2014. Ahora, esa mística ganadora se trasladó con éxito al campo.

Con información de La Nación