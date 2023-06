Los accidentes domésticos son muy frecuentes y en muchas ocasiones suceden debido a una mala instalación de los artefactos eléctricos, del sistema de gas y hasta de la estructura general de la construcción. Sin embargo, hay dispositivos que parecen totalmente inofensivos y en realidad también están poniendo en riesgo la salud de las personas.

En este caso, un electricista realizó un video en TikTok para explicar lo importante que es "sacar de tu casa" un popular objeto que se emplea por comodidad en el hogar. "Es la peor idea que podemos tener. ¡Mirá lo que es esto! Algunos van a decir que nunca les pasó nada, pero en cualquier momento te prende fuego la casa", aseguró.

En su cuenta "electrobrowngp", el hombre acostumbra a brindar diferentes consejos para la seguridad de quienes desconocen la verdad detrás de los electrodomésticos que se perciben seguros. Esta vez, se refiere a las típicas "zapatillas", prolongadores o tomas múltiples, utilizadas para sumar más enchufes en las habitaciones.

Por qué el electricista recomienda sacar los enchufes múltiples o "zapatillas" del hogar

"¿Querés más enchufes? Ponelos en la pared. Agregá con una cajita exterior, amurada a la pared. El que no las quiere cambiar, no las cambie, sigan usándolas. Las vi colocadas hasta en aires acondicionados...", expresó el electricista. Al mostrar cómo se compone el objeto por dentro, preguntó si alguien de verdad está dispuesto a confiar en las zapatillas.

"En cualquier momento te hace un cortocircuito en la casa, con todo lo que tenés adentro. Tiremos estas porquerías y pongamos los enchufes que necesitemos en las paredes, agarrados con tornillos, con tarugos, algo que sea de los ampere. Que el grueso del cable no sea de 1 milímetro como viene en estas porquerías", añadió.

Además, detalló que "sea la marca y del país que sea", ninguna es segura. "Esto no conviene nunca. Si tenés que enchufar muchas cosas, comprate un estabilizador, que vienen hasta seis enchufes. Y de paso estás cuidando por alta y baja tensión. Entonces, las zapatillas las volás de tu casa y no las uses más, es el peligro más grande que hay", finalizó.

Según los especialistas, hay algunos dispositivos que por ninguna razón deberían conectarse a un enchufe múltiple, puesto que consumen una gran cantidad de energía. Radiadores o calentadores, heladeras, aires acondicionados, microondas, hornos eléctricos, planchas, secadores y rizadores son los principales. Aunque puede que nunca ocurra nada, lo mejor es no esperar a la falla y actuar con anticipación.