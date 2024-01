Guillermo, a cargo de una fábrica, se volvió viral en TikTok después de compartir una situación inusual que vivió con uno de sus jóvenes empleados que regresaba de sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil. A través del usuario @zatecno, explicó en un video la increíble confusión que surgió cuando el joven de 20 años entregó una serie de tickets relacionados a gastos de su viaje.

El joven empleado, quien disfrutó de unas vacaciones en Brasil, marcadas por su primera experiencia en avión y su estancia en un “divino” hostel, sorprendió a su jefe al presentarle los tickets de vuelo, hostel, recorridos y comida. Ante la incredulidad de Guillermo, el empleado reveló su malentendido fundamental: pensaba que las “vacaciones pagas” implicaban que la empresa cubriría todos los gastos de su viaje.

En el video, el hombre a cargo de la fábrica expresó su desconcierto luego de recibir los tickets y, con humor, le preguntó al empleado para qué eran. La respuesta del joven lo dejó atónito: “Guille, son los tickets de las vacaciones. El vuelo, el hostel, los recorridos, la comida. Decí que gasté poco”. El creador del video relató que no podía creer lo que estaba escuchando.

Fue en ese momento que Guillermo tuvo que explicarle al empleado que las “vacaciones pagas” no significan que la empresa cubría todos los gastos del viaje, sino que el trabajador recibía su salario normal a pesar de no estar trabajando. El joven empleado, visiblemente sorprendido, admitió que pensaba que la empresa asumiría la responsabilidad de pagar todo y que incluso intentó no gastar mucho para no “hacer pagar tanto a la empresa”.

En ese sentido, Guillermo compartió en el video que el trabajador se fue “re triste” y expresó que podrían ayudarlo a cubrir los gastos adicionales, considerándolo un excelente empleado.

El video no solo generó risas en las redes, sino que también suscitó debates sobre las interpretaciones que pueden surgir en torno a términos laborales comunes. La anécdota, aunque graciosa, destaca la importancia de clarificar las políticas y beneficios laborales para evitar confusiones similares en el futuro.

Fuente: Infobae