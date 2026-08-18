El grupo textil Will Der SA, que fabricaba indumentaria deportiva para marcas internacionales como Adidas, Puma, Lacoste, Fila, Salomon, New Balance y Macron, cerró sus dos plantas en General Pacheco y Las Flores, provincia de Buenos Aires, y despidió a 120 trabajadores. El cierre lo comunicaron los propios socios de la empresa en una reunión con el personal, donde uno de ellos, Armando Anasal, rompió en llanto: sus palabras quedaron grabadas en audios que desde entonces circulan en redes y grupos del sector.

“Son 50 años tirados a la basura porque no pude llegar a nada”, dijo Anasal entre sollozos, ante una sala donde de fondo se escuchaban llantos. “Créanme que la política nos hundió”, agregó, y dijo: “Piensen ustedes, los que pudieron votar a este gobierno, piensen a dónde los llevó. Con otros gobiernos todos sufrimos, pero teníamos plata en el bolsillo. Solo les pido que piensen la próxima vez que voten”.

El empresario también reconoció que el pago de las indemnizaciones no está garantizado. “No les voy a prometer nada, se va a pagar lo que se puede pagar, puede ser todo o puede ser nada”, dijo Santiago “Tati” Phelan, ex entrenador de Los Pumas y presidente de la firma, en otro de los registros de audio. Phelan describió el agotamiento de las alternativas antes del cierre: “Los planes de trabajo desaparecieron, fui a buscar empresas de minería, de otros rubros para hacer mamelucos, aunque sea. Empieza a haber pedidos pero para enero, febrero y marzo del año que viene; estamos en agosto y ahora no hay laburo”.

La empresa textil operaba dos plantas en la provincia de Buenos Aires

Will Der SA operaba dos plantas, en General Pacheco y Las Flores, provincia de Buenos Aires. Según su página de LinkedIn, llegó a tener más de 280 empleados entre ambas instalaciones, más otras en Catamarca y Malvinas Argentinas. Los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman el estado financiero de la compañía: acumula 11 cheques rechazados sin fondos por un total de $24.692.653, con un porcentaje de regularización del 0 por ciento.

En este escenario, Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, dijo que el caso de Will Der SA no es una excepción: “Esto que escuchamos se multiplica por 400 empresas y por 20.000 empleados”, aseguró Galfione en declaraciones a Infobae en Vivo. El dirigente señaló que desde la fundación advirtieron sobre esta situación más de un año y medio atrás, y apuntó a decisiones de política económica concretas: “El gobierno bajó los aranceles a las importaciones, lo que equivale a favorecer los productos chinos por sobre la producción nacional. Y además plancha el tipo de cambio”.

Galfione explicó el efecto combinado de ambas variables sobre los costos del sector: “Si tenemos una inflación del 2% mensual y hace más de un año que el valor del dólar no se mueve, eso implica que estamos teniendo una inflación en dólares del 30%, y esa la estamos pagando quienes damos trabajo en la Argentina”. Quien importa desde el exterior, señaló, no enfrenta ese problema: opera con inflación del 2% anual y tasas de interés del 3%, mientras que en el país las tasas van del 40% al 60 por ciento.

Luciano Galfione, presidente de Pro Tejer

El presidente de ProTejer rechazó además el argumento de que la apertura importadora redujo los precios para el consumidor. “¿Ahora la ropa vale lo mismo que en Miami? La discusión primera era esa: se decía que los empresarios argentinos cazábamos en el zoológico”, planteó Galfione. “Quisiera saber si las zapatillas que vienen todas de Vietnam valen lo mismo en dólares. Si bajó el precio es porque no se vende, para incitar el consumo”.

El cierre de Will Der SA se inscribe en una contracción sostenida del sector. Según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la producción cayó un 25,6% interanual en mayo, diez veces más que el retroceso del 2,5% registrado por el conjunto de la industria manufacturera. En el acumulado de enero a mayo, la contracción llegó al 26,5%. Las plantas del sector operan al 42,2% de su capacidad instalada, 16 puntos por debajo del promedio industrial. Desde diciembre de 2023, el sector perdió 383 establecimientos y más de 25.600 puestos de trabajo formales, a un ritmo de 1.200 empleos por mes.