El próximo 13 de julio, el estadio del club Cerro Porteño de Pueblo General Belgrano recibirá a jóvenes futbolistas de toda la región para vivir una experiencia única: entrenar y aprender como lo hacen los profesionales. Se trata de Golab, un campus de fútbol destinado a chicos y chicas de 6 a 16 años que busca acercar a los participantes a las exigencias y metodologías del fútbol de alto rendimiento.

Golab nace con una premisa clara: brindar a los jóvenes la posibilidad de experimentar el fútbol desde una perspectiva profesional. A través de entrenamientos específicos, ejercicios diseñados por especialistas y el acompañamiento de figuras con amplia trayectoria en el deporte, los participantes podrán incorporar herramientas que habitualmente forman parte de la preparación de futbolistas de alto nivel.

La jornada contará con la presencia del gualeyo Ramón Ismael "Mencho" Medina Bello, ex delantero de River Plate y la Selección Argentina, y Luigi Villalba, ex futbolista profesional y director técnico, quienes integran el staff y compartirán su experiencia dentro y fuera del campo de juego.

El objetivo del campus es que cada participante pueda descubrir nuevas formas de entrenar, comprender mejor el juego y adquirir conocimientos que le permitan potenciar su desarrollo deportivo. "Queremos que los chicos vivan el fútbol como un profesional, que conozcan metodologías de entrenamiento diferentes y que aprendan de personas que estuvieron donde muchos de ellos sueñan estar algún día", explican desde la organización.

Además de las actividades deportivas, Golab cuenta con el acompañamiento de diversas personalidades que respaldan el proyecto. Entre ellas se encuentra Nik, reconocido creador de Gaturro, quien realizó una ilustración especial en apoyo a esta iniciativa que busca fomentar el crecimiento de los jóvenes a través del deporte.

Más que un campus, Golab propone una experiencia transformadora, donde cada entrenamiento está pensado para que los participantes se lleven nuevos aprendizajes, herramientas y una mirada más amplia sobre el fútbol. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados. ¿Quiénes pueden participar? Chicos y chicas de 6 a 16 años que quieran aprender, mejorar y vivir una jornada de fútbol junto a referentes del deporte profesional. Parainscripciones e información: Instagram @golab.futbol o al teléfono 3446-221464.