Se confirmó en las últimas horas el fallecimiento de Sergio Flor, un vecino oriundo de Durazno que actualmente residía en Gualeguay, tras haber sido atropellado por un camión en la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 398 de la autovía, donde la víctima fue embestida por un vehículo de gran porte mientras realizaba tareas sobre la calzada.

Tras el impacto, el conductor del camión continuó su marcha, mientras que Sergio Flor sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica.

Según se había informado previamente, luego de un operativo cerrojo desplegado por personal de Gendarmería Nacional, el rodado fue interceptado varios kilómetros más adelante y su conductor quedó demorado.

Se trata de un ciudadano de nacionalidad brasileña, quien permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del caso.

Finalmente, pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, se confirmó que Sergio Flor murió horas más tarde como consecuencia de las graves heridas sufridas.

La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos de Durazno, así como también en otros sectores de la región.

La causa continúa bajo investigación para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Fuente: AHORA