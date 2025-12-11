LOS NÚMEROS DE LA SUERTE
Un entrerriano ganó más de $8.000.000 en el Quini: en qué localidad se jugó la boleta ganadora
Un apostador entrerriano acertó la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se llevó más de ocho millones de pesos. Los pozos del próximo sorteo superarán los 4.950 millones de pesos.
La fortuna volvió a favorecer a un entrerriano. El apostador resultó ganador del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale y obtuvo un premio individual de más de ocho millones de pesos. El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) confirmó a Elonce que el ticket fue jugado en una agencia de tómbola N°153 de la localidad de Gualeguay, propiedad de Samuel Jajan.
Los números sorteados en esta modalidad fueron 05-36-41-11-43-07, combinación que dejó un total de 30 ganadores en todo el país, uno de ellos es entrerriano, y cada uno se llevó accedió a un premio de $ 8.245.948,50
Cómo quedaron los demás resultados del Quini 6
Se recordará que un apostador de la ciudad correntina de Curuzú Cuatía se consagró protagonista absoluto del último sorteo del Quini 6, tras ganar más de $ 4.150.283.665,50 en la modalidad La Segunda. Los números ganadores fueron 24-08-22-32-12-19, combinación que convirtió al afortunado en millonario al instante.
Tradicional
En el Tradicional se extrajeron los números 12-29-03-05-24-41. No hubo ganadores, por lo que el pozo acumulado asciende a $ 2.757.459.222 para el próximo sorteo.
La Revancha
Las bolillas favorecidas fueron 04-10-40-35-01-24. Tampoco hubo aciertos completos, y el pozo llegará a $ 500.000.000
Pozo Extra
En el Pozo Extra hubo 999 ganadores con seis aciertos que se llevarán $ 130.130,13