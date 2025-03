El entrerriano Mariano Metralle, un joven de 18 años oriundo de Concepción del Uruguay, falleció este domingo tras ser alcanzado por un rayo en la playa de Barra do Chuí, Santa Vitória do Palmar, en Rio Grande do Sul, Brasil, según reportó G1 Globo. La noticia se conoció este lunes, y las autoridades brasileñas informaron que el joven estaba en el agua cuando recibió la descarga eléctrica, y actualmente están investigando el incidente.

Después del accidente, socorristas atendieron a Mariano en el lugar y lo trasladaron al hospital, donde lamentablemente no logró sobrevivir a sus heridas. De acuerdo con el informe del Departamento de Bomberos, la víctima se encontraba cerca de la orilla cuando ocurrió el rayo. Sus familiares estaban a unos 30 metros, en una zona seca.

Mariano Ariel Agustín Metralle fue identificado oficialmente. El delegado Lucas Almeida Lima, a cargo de la investigación, indicó que testigos mencionaron que comenzaba a llover en el momento del accidente.

El joven fue llevado al SAMU y luego a un centro médico, donde se confirmó su fallecimiento por paro cardiorrespiratorio en el Hospital Santa Vitória do Palmar. Su cuerpo fue enviado al Instituto General Forense (IGP) de Río Grande.

La familia de Mariano ha abierto una cuenta de Mercado Pago para recibir ayuda con los gastos de repatriación de su cuerpo.

Los datos para ayudar

CVU: 0000003100037063627013

Alias: solmetralle

María Alejandra Soledad Metralle

(Con información de La Pirámide y G1 Globo)