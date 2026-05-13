El álbum de figuritas del Mundial 2026 es furor. Grandes y chicos se organizan para intercambiar repetidas e incluso compran en subastas virtuales las que les faltan. Es el caso de Gaspar Libera, un joven coleccionista de Paraná que tras pagar una suma generosa se hizo acreedor de la estampa más codiciada: la de Lionel Messi.

“La gente sube repetidas y se organizan los intercambios. En el lavadero de Salta y Victoria, ayer, hubo una jornada y me sorprendió mucho la cantidad de gente que fue”, contó Gaspar en contacto con el Nueve. Acto seguido relató: “Vi que alguien posteó que tenía a Messi, le ofrecí 10 mil pesos y ahora ya la tengo”.

Fuente: Ahora