Un entrerriano se emocionó al recibir la camiseta de Enzo Pérez, y el jugador mandó un mensaje

A Orrego lo filmaron al recibir el regalo: Por un instante tuvo que dejar la bolsa y llevarse las manos a cara para tratar de controlar la emoción. No pudo contener las lágrimas y rompió en llanto mientras se tapaba la cara con la casaca de Enzo Pérez que ya forma parte del Museo de River.

Héctor Orrego, en diálogo con Buenas Noches, aseveró: "Soy muy fanático, casi enfermo de River; cuando la saqué de la bolsa en la que estaba, me di cuenta enseguida que era la que había usado Enzo Pérez y exploté; todavía me emociono.

Y respecto del video, contó que una de sus hijas subió las imágenes de emoción de Héctor recibiendo la camiseta, a las redes sociales. Se contactó con ella un chico que maneja una página de River y le pidió autorización para replicar el video. "Mi hija me avisó y nunca pensamos que el mismo Enzo Pérez iba a escribir".

El mensaje de Pérez a Orrego

El video generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, comenzó a ser compartido entre los hinchas y llegó a Enzo Pérez. A pesar de estar en plena pretemporada de River en Orlando.

Héctor Orrego recibió otra sorpresa, esta vez del mismo jugador, que escribió en Instagram: "Feliz día del Padre. Es emocionante ver esta reacción. Siempre voy a ser un agradecido por el cariño de siempre".

"Casi me desmayo cuando recibí la camiseta, imagínense cómo fue cuando recibí el saludo de Enzo Pérez. Él, incluso lo tiene en la historia de Instagram", confió Orrego. De la misma manera, agregó que la esposa de Enzo Pérez se comunicó con el fanático "para pedir mi número de teléfono, para que Pérez en algún momento me llame".

Asimismo, mencionó, entre risas: "Tengo más camisetas de River, que ropa para vestirme". Pero la de Enzo Pérez es particular: "El día del partido le dije a mi hija, 'Me la vas a tener que regalar'. Quedó ahí la charla, sin sospecharlo, cuando lo saqué, enseguida me di cuenta de quién era la camiseta".

El agradecimiento de Héctor: "Primero a mis hijas, por el regalo increíble, a la gente que me llenó de mensajes. Una compañera de trabajo me dijo que el domingo, cuando vio el video, tuvo que dejar de comer porque se largó a llorar, viéndolo. Es increíble".

El fanático de River dijo que ese amor por el equipo surgió "cuando era chiquito, por mi abuelo que me inculcó este amor por River. A medida que uno va creciendo, se fortalece".