Un hombre fue aprehendido durante la noche del viernes luego de protagonizar un episodio de violencia y amenazas en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la calle Sagrado Corazón al 600, en Gualeguaychú. El sujeto reaccionó de manera agresiva contra efectivos policiales que habían acudido al lugar tras un llamado de emergencia.

El procedimiento fue llevado adelante alrededor de las 23 horas por personal de la Comisaría Novena, tras ser alertados de una situación conflictiva en el interior de una vivienda, donde un masculino se encontraba alterado y manteniendo una actitud amenazante.

Al arribar al domicilio, los uniformados constataron que en el lugar se desarrollaba un conflicto familiar entre varios integrantes. En ese contexto, el hombre señalado en el llamado advirtió la presencia policial y reaccionó de manera agresiva hacia los efectivos que intentaban intervenir para controlar la situación.

Según se informó oficialmente, el sujeto opuso resistencia al accionar policial y mantuvo una conducta hostil, por lo que finalmente los efectivos procedieron a reducirlo y concretar su aprehensión en el lugar.

Tras controlar la situación, desde la dependencia policial se dio intervención a la Fiscalía en turno, que fue informada de lo ocurrido y dispuso el traslado del detenido hacia la sede policial.

El hombre quedó alojado en dependencias de la fuerza y a disposición de la Justicia, en el marco de actuaciones iniciadas por amenazas y resistencia a la autoridad. Mientras tanto, continúan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.