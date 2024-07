El partido entre Sport Recife y Novorizontino, correspondiente a la Serie B brasileña, dejó un inusual gol en contra que se ganó el derecho de ser candidato al más insólito del 2024 en el fútbol del mundo. El incidente ocurrió con apenas 21 segundos de juego, tiempo en el que el equipo visitante logró abrir el marcador sin haber tocado la pelota.

El extraño suceso se desencadenó luego que el zaguero de los locales Alisson Cassiano intentó realizar un pase hacia atrás al arquero Caíque Franca, pero este último estaba adelantado casi en la media luna del área, lejos de la trayectoria del balón. Tras el error, la pelota ingresó suavemente al arco, ante la atónita mirada de los aficionados de Recibe en la Arena Pernambuco.

Increíble 🤯 lo que pasó en el fútbol de Brasil.



Un equipo se puso 1 a 0 antes de tocar la la pelota. 😵‍💫



Cinema futebol 🚬 pic.twitter.com/YBDVCguASz — Lautaro Gravano (@lautarogravano) July 2, 2024

Este inicio desafortunado marcó un presagio para los locales, que tienen en su plantilla a jugadores con pasado en el fútbol argentino como Alan Ruiz, Christian Ortiz, Fabricio Domínguez y Roberto Rosales. Luego de ponerse en ventaja, el Novorizontino aumentó la diferencia en el primer tiempo gracias al penal anotado por Fabrício Daniel, exjugador de Recife.

Aunque Domínguez marcó el tanto para los locales en el segundo tiempo, no fue suficiente para empatar el encuentro, que terminó con derrota por 2-1 el pasado 24 de junio para los dirigidos por Mariano Soso, ex técnico de equipos como Gimnasia (La Plata), San Lorenzo, Defensa y Justicia y Newell’s Old Boys, en Argentina.

Tras el error de Cassiano, los aficionados de Sport no lo perdonaron. Fue constantemente abucheado cada vez que tocaba el balón después del incidente. Y en las redes sociales, las críticas no tardaron en aparecer y se multiplicaron frente a la decisión de pasar el balón sin darse cuenta que su arquero no estaba cuidando la meta. “Hermano, ese gol en contra de Sport... Sigo sorprendido hasta ahora”, comentó un usuario de la red socia X (antes Twitter).