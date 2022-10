Estudiar muchas veces conlleva muchos sacrificios y un gran esfuerzo, de eso no hay dudas. Y si no, habría que preguntarle a este joven oriundo de la la ciudad de Córdoba que viajó hasta Gualeguaychú para rendir un examen presencial en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Este estudiante recorrió 650 kilómetros de una ciudad a otra, para asistir a la instancia de evaluación presencial de la Tecnicatura en Control Bromatológico, que esta cursando a distancia. La carrera se dicta en la Facultad de Bramatología de la UNRE y consta de clases, trabajos prácticos, actividades en remoto y una instancia presencial anual.

Hasta allí, no parecería ser una historia muy distinta a la de decena de estudiantes que hacen el mismo recorrido para poder rendir sus materias.

Pero, en este caso fue distinto, ya que el joven cordobés llegó con sus tíos a Gualeguaychú un día antes de la evaluación. Como no tenían alojamiento en un lugar físico, decidieron acampar frente a la universidad para que pueda rendir en el turno de la mañana, el sábado 1º de octubre y participar de las actividades de la facultad.

La Facultad de la que forma parte compartió la historia del estudiante de primer año destacando su esfuerzo y el de sus compañeros, diciendo que “muchas veces no se valora ni se ve cómo muchísimos estudiantes encuentran las formas, luego de días de estudio y varios km, para lograr estar presentes en una evaluación, o se cree que hay jóvenes y no tan jóvenes que no se esfuerzan ni luchan por sus sueños, esta jornada nos da la certeza que se puede ir por ellos”, en su perfil institucional de la Facultad de Bramatología - UNER.

Además, el joven recibió felicitaciones y apoyo en los comentarios de la publicación que hizo la Casa de Estudios. Entre ellos, Celita Cortiñas comentá: “Un orgullo para mí que en 1993 fui convocada por la Facultad para planificar la carrera A distancia. Desde Rosario mi saludo a todos!!!”. (Fuente: La Voz)