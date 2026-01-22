Una grave denuncia judicial sacude a Alianza Lima y al fútbol sudamericano. Una joven argentina de 22 años acusó por presunto abuso sexual con acceso carnal a Miguel Trauco, Sergio Peña Flores y Carlos Zambrano, este último con pasado en Boca, por un hecho que habría ocurrido el 18 de enero en un hotel de Montevideo, Uruguay. Aunque el episodio se habría producido en el país vecino, la denunciante decidió radicar la presentación en la Ciudad de Buenos Aires y, ante la situación, la institución informó que separó de manera indefinida del plantel profesional a los jugadores involucrados mientras avanza la investigación.

De acuerdo al testimonio presentado, la joven asistió al hotel acompañada por una amiga luego de una invitación realizada por Zambrano. En el encuentro también se encontraban los otros dos futbolistas mencionados. Siempre según la denuncia, tras compartir bebidas alcohólicas en una de las habitaciones, la mujer habría sido agredida sexualmente por los tres jugadores.

Luego del episodio, la denunciante regresó a la Argentina y buscó atención médica en distintos centros de salud. Entre ellos, la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, donde relató lo sucedido a los profesionales. También manifestó haber conservado la ropa utilizada durante el hecho, prendas que podrían resultar relevantes para la investigación.

El 21 de enero, la joven se presentó en el Hospital Muñiz, donde formalizó la denuncia penal. A partir de allí, se activaron los protocolos correspondientes y tomó intervención la Justicia argentina.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, bajo la órbita del juez Rabbione, y fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal. Entre las primeras medidas, se ordenó la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual, el secuestro de las prendas aportadas por la denunciante y la recopilación de las historias clínicas de los centros médicos donde fue atendida.

Además, se dispuso la realización de pericias médicas conforme al protocolo vigente, la toma de muestras biológicas y la aplicación de tratamiento de profilaxis. Como medida de protección, la joven recibió un botón de pánico y se dio intervención al Programa 137, destinado a la asistencia de víctimas de violencia sexual.

Fuente: TyC Sports Online