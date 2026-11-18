De cara a la próxima ventana FIBA, en la que enfrentará a Bahamas y Canadá en Zárate por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027, el entrenador de la Selección Argentina de Básquet, Pablo Prigioni, oficializó la preselección de 24 jugadores, encabezada por referentes como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Nicolás Brussino.

Sin embargo, la principal novedad de la lista es la presencia de Martiniano Dato, quien —junto a Federico Zezular— recibió su primer llamado al combinado mayor.

Dato, escolta paranaense de 22 años y 1,88 metros, es una de las figuras del vigente campeón de la Liga Nacional de Básquet, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Pero antes de desembarcar en el Verde patagónico, vistió la camiseta de Central Entrerriano, donde compartió plantel con su primo Lautaro Pividori.

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Con la casaca rojinegra disputó la Liga Federal 2023, torneo en el que promedió 12,2 puntos, 3,8 rebotes y 1,2 asistencias en 12 encuentros. Además, antes de saltar dos categorías y fichar por Gimnasia como ficha U21, alcanzó a jugar la primera fecha del Pre-Federal 2023, en la que anotó 18 puntos.

Martiano Dato junto a su primo Lautaro Pividori cuando fueron compañeros en Central en 2023.

Cabe destacar que el paranaense integra esta nómina preliminar de 24 convocables, de la cual saldrá el corte definitivo que iniciará los entrenamientos en Zárate la próxima semana.

El primer compromiso será el jueves 26 de noviembre, a las 21.40, frente a Bahamas en el Espacio DAM de Zárate. El cierre de la ventana tendrá lugar el domingo 29, desde las 18.10, ante Canadá. Ambos encuentros serán transmitidos en vivo por TyC Sports y DSports para Argentina, y a través de Courtside 1891 / DAZN para el resto del mundo.

Los 24 jugadores preseleccionados:

Baralle, Franco - Flamengo (Brasil)

Barreiro, Agustín - Boca Juniors (Argentina)

Bocca, Juan - Racing de Chivilcoy (Argentina)

Bolmaro, Leandro - Pallacanestro Olimpia Milano (Italia)

Bressan, Gonzalo - Atenas (Argentina)

Brussino, Nicolás - Casademont Zaragoza (España)

Caffaro, Agustín - Independiente de Oliva (Argentina)

Caffaro, Francisco - Boca Juniors (Argentina)

Campazzo, Facundo - Real Madrid (España)

Corbalán, Gonzalo - Valencia Basket (España)

Dato, Martiniano - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina)

Fernández, Juan - University of South Carolina (Estados Unidos)

Gallizzi, Tayavek - Quimsa (Argentina)

Giovannetti, Lucas - Movistar Estudiantes (España)

Laprovittola, Nicolás - Joventut Badalona (España)

Lema, Leonardo - Boca Juniors (Argentina)

Marcos, Juan Ignacio - UCAM Murcia (España)

Monacchi, Tomás - Boca Juniors (Argentina)

Negrete, Alex - Flamengo (Brasil)

Rivero, Carlos - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina)

Vaulet, Juan Pablo - Movistar Estudiantes (España)

Vildoza, José - Boca Juniors (Argentina)

Vildoza, Luca - KK Partizan (Serbia)

Zezular, Federico - Ferro Carril Oeste (Argentina)