La tercera categoría del básquetbol argentino definió a su campeón de la temporada, que en 2025 había quedado en manos de Central Entrerriano. Esta vez, el festejo fue para Bartolomé Mitre, que tuvo entre sus figuras a un jugador con pasado en clubes del departamento Gualeguaychú.

Se trata del interno Carlos Benítez Gavilán, quien aportó 20 puntos en la final y cerró la temporada con promedios de 15,8 puntos y 34,9 minutos por partido, en 32 presentaciones.

El MVP de la definición fue Martín Pérez Douthat, autor de 23 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias, con 26 de valoración.

El formoseño Benítez Gavilán vistió la camiseta de Neptunia durante la temporada 2017/18 de la Liga Provincial y también en la Liga Federal 2022. En Central Entrerriano tuvo tres etapas: Liga Federal 2021, Pre-Federal 2022 y Liga Federal 2024, cuando fue capitán del primer equipo dirigido por Martín Pascal, actual entrenador.

Su último paso por un equipo del departamento fue en la temporada 2025 de la Liga Federal cuando vistió la camiseta de Luis Luciano de Urdinarrain.