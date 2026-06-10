Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia dio el gran golpe en el inicio de la definición de la Liga Nacional de Básquet. El conjunto chubutense derrotó a Quimsa en Santiago del Estero en los primeros dos juegos y se colocó 2-0 en la serie al mejor de siete partidos. La historia tendrá su continuidad este jueves y sábado en el estadio Socios Fundadores de Chubut, donde "El Gigante de la Patagonia" tendrá la gran posibilidad de liquidar la serie y coronarse campeón por segunda vez en sus 31 temporadas en la élite del básquet argentino.

Una de las grandes revelaciones y artífices de este momento histórico de Gimnasia es un conocido del básquet de Gualeguaychú: el ex Central Entrerriano, Martiniano Dato. El talentoso perimetral paranaense, de apenas 21 años, está siendo la gran figura de la final. En el Juego 1 aportó 13 puntos clave para el primer zarpazo, mientras que en el segundo explotó definitivamente con 17 unidades, terminando como el máximo anotador del partido. En lo que va de la temporada, promedia 10,8 tantos y 24,6 minutos por encuentro, consolidándose como pieza clave en la rotación de un equipo que está a un paso de la gloria.

El salto de Dato a la máxima categoría del básquet argentino fue vertiginoso. Llegó a Comodoro Rivadavia hace dos temporadas y media, directamente desde la Liga Federal 2023 que disputó vistiendo la camiseta de Central, sin necesidad de pasar por la Liga Argentina.

El básquet y los lazos familiares están muy ligados a la entidad de calle España: Martiniano es primo de Lautaro Pividori, quien fuera el base rojinegro en la última campaña de Central en la Liga Argentina y en el campeonato de la Liga Federal 2025. Ambos compartieron plantel en el aquel equipo que dirigía Mariano Panizza hace tres temporadas, antes de que el juvenil diera el gran salto al sur del país.