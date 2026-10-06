Lionel Messi se despedirá de la selección argentina esta noche en el estadio Monumental ante Benín y uno de los momentos más emotivos que se vivirán en Núñez será cuando se entonen las estrofas del Himno Nacional. El elegido para cantarlo es Fabio Santana, un ex combatiente de Malvinas, quien cuenta con una trayectoria musical que se interrumpió en los años de la guerra con Inglaterra.

“Desde el viernes que me confirmaron que iba a cantar el himno estoy llorando. Estoy muy orgulloso de que me hayan elegido. No cantaré solo, sino con los 15 mil que fuimos a Malvinas, con los que dieron la vida por la patria y, además de eso, en un contexto maravilloso porque estos chicos nos dieron la argentinidad, además de todos los logros deportivos”, relató Santana en un entrevista con el programa La inmensa minoría, en Radio Con Vos (FM 89.9).

Santana se reconoce un profundo admirador de Diego Armando Maradona y es por eso que siente que el Pelusa “es el más grande de la historia”. Sin embargo, afirmó que irá a la despedida de “uno de los dos más grandes” y que se siente un privilegiado. Además, el dato de color es que se presentará en la cancha con la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” que mostraron los jugadores en el Mundial tras la victoria 2-1 ante Inglaterra por la semifinal: “Voy a cantar con esa bandera. Me encantaba la idea, pero no lo quería proponer. Ya me estoy emocionando”.

Por otra parte, el cantante reconoció que estuvo varias veces muy cerca de Messi, pero que nunca se animó a pedirle un autógrafo o una foto. Esta noche, planea romper el hielo: “Hoy me parece que pateo el tablero y le voy a dar un abrazo del que se va a acordar toda la vida”. Además del partido ante Benín y el momento del Himno, habrá numerosos artistas antes y después del evento con un cierre sorpresa que él mismo se encargó de develar: “Les voy a dar una primicia: es muy posible que sea Lali”.

En cuanto al vínculo del fútbol con la causa Malvinas y la recordada canción de cancha (“Muchachos”) que sonó en el Mundial de Qatar 2022, Santana consideró que fue un antes y un después para los ex combatientes: “Nos puso a la altura de Lionel y de Diego. Nos reivindicó ante mucha gente que no le daba la dimensión. Saben que tenemos una fecha de temporada alta del 2 al 9 de abril, históricamente fue así, y luego la gente se empieza a olvidar. Los veteranos vamos a las escuelas o cantamos, como yo”.

“Lo que pasó con Muchachos o con esta bandera de Malvinas fue terriblemente impensado porque esas dos cosas hicieron más que los 40 años que nosotros estamos malvinizando. Es algo muy fuerte y además que lo hagan estos chicos que estaba la controversia de que son millonarios, cuando hay sentimientos no importa quién sean”, enfatizó.

Santana tiene una historia particular, ya que comenzó como cantante desde niño en actos escolares y luego salió a compartir su arte en bares durante los inicios de la década del 80. En esos años, salió sorteado para realizar el servicio militar obligatorio en la Argentina y coincidió con la guerra de Malvinas de 1982, por lo que su carrera como cantante debió posponerse. Una vez terminado el conflicto bélico, Fabio padeció las consecuencias y tardó un buen tiempo en retomar su pasión.

“Por 15 años me llamé a silencio. No me pasó solamente a mí, sino al resto de mis compañeros. Imaginate que si quería hablar, menos cantar. Así que dejé de hacerlo, que es algo que amo y es mi pasión. Hasta que en 1996, por una cosa fortuita de mi viejo que me decía: ‘Cantate una’, empecé a cantar tango. Pero tampoco decía que era veterano de Malvinas. Estuve 30 años sin hablar. Nos pegó muy fuerte que cuando llegamos los militares nos hicieran firmar un contrato para que no digamos lo que había pasado en la guerra. Además de eso nos recalcaban que el perdedor no tiene derecho a nada”, contó.

Luego, reveló que volvió a las Islas en 2012. “Fui con unos compañeros, sin pensarlo. Fue muy fuerte porque fue el lugar donde estuve a punto de morir, a los 20 años. No sé si reivindiqué mi pensamiento, pero sí sé que comprobé que soy un orgulloso veterano de Malvinas al margen de cualquier cosa, la injusticia de que el reino de Inglaterra nos haya robado lo que es nuestro, por siempre lo voy a sufrir. Fui allá y me convencí de que estaba bien que haya ido a pelear. El orgullo de haber defendido mi bandera ante la injusticia de que nos hayan robado nuestra tierra, no me lo saca nadie”, expresó.

“De la guerra no se vuelve igual, fuimos cambiando, somos diferentes. Cuando entendí que cantando podía malvinizar, no paré más. Sigo cantando en los bares y siempre digo que entre Malvinas y el tango me divierto mucho. Es algo maravilloso lo que me está pasando”, cerró el ex combatiente que cumplirá un sueño al cantar el himno en la despedida de Messi.

Fuente: Infobae