Waldemar Aquino, Teniente de Corbeta, 40 años atrás fue destinado en el batallón de Infantería de Marina 5 en Tierra del Fuego, era Jefe de la Sección de Apoyo Logístico y en el grupo de armamentos tenia a cargo a Daniel Sirtori, por eso este lunes estuvo en Chajarí y presenció el emotivo momento.

“El gringo era muy callado, se caracterizaba por ser eficiente en su trabajo, era muy buena persona, muy respetuoso, tengo ese recuerdo de él. Yo lo tenía como mecánico de armas, es decir hacia mantenimiento de armamentos” manifestó Aquino.

“Cuando el 2 de abril se desató el conflicto cruzamos a Malvinas todos juntos (…). Es difícil de explicar lo que es la hermandad que uno forma en la guerra, uno deja de ser jefe y es compañero, es el hombre que está al lado tuyo y que te va a salvar la vida o vos lo vas a salvar a él” agregó.

“La hermandad se forma y perdura en el tiempo. Cuando yo me enteré lo de Daniel (el suicidio) lo sentí muchísimo, me agarró desprevenido y no me lo esperaba (…). El casco además de ser un elemento de seguridad es un símbolo y que vuelva el casco que protegió a Daniel durante 74 días es un hecho histórico” narró el entrevistado.

Al ser consultado sobre el sentimiento que aflora al ver a un soldado británico, teniendo en cuenta que años atrás lucharon en contra, dijo: “es la magia de los soldados, los soldados no odiamos, peleamos por algo y cuando se acaba la pelea somos amigos de vuelta”.

Fuente: Chajarí al Día