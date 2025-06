Cristian Fredes es un exparticipante del programa Cuestión de Peso que está con un serio problema de obesidad, ya que su peso actual es de alrededor de 300 kilos y no tiene posibilidad de movilizarse.

Por tal motivo, los bomberos tuvieron que ir hasta su casa para poder rescatarlo y llevarlo a la clínica para que permanezca internado.

Cristian formó parte del reality en 2012 cuando pesaba 210 kilos, pero lejos de resolver su problema, hoy se encuentra en su peor momento.

"No me veo como una persona normal, así te lo hace sentir la gente cuando salís a la calle. Tengo 26 años pero por lo que hago me siento de 50", había contado durante su participación en el ciclo.

Las imágenes del rescate de Fredes las pasaron en el programa actual y el preparador físico y especialista en obesidad, Sergio Verón, se emocionó hasta las lágrimas: "Las imágenes nos conmovían a todos esta mañana. Por suerte pudimos llegar a tiempo, es una persona muy querida, lo conocemos hace muchos años”.

“Yo fui ayer a la casa y él estaba muy mal. Hablamos con la clínica, con bomberos, con policía, con defensa civil del municipio de Merlo, de Núñez. Cristian ya está en la clínica por suerte. Los negacionistas de la ciencia cuando dicen que la obesidad no es una enfermedad los invitaría a que estén un día con nosotros. Uno hace lo que puede, conocí muchos casos que no llegamos", aseguró Verón.

Fuente: Noticias Argentinas