BOMBAZO EN BOCA
Un ex DT de la era Angelici, el apuntado por Riquelme para reemplazar a Úbeda
El Vasco, de último paso por el Al-Taawoun de Arabia Saudita, es el favorito de Riquelme para asumir en el cargo. Podría ser su segundo ciclo en el Xeneize.
Juan Román Riquelme ya tiene un principal apuntado para ser el reemplazante de Claudio Úbeda: Rodolfo Arruabarrena es el gran candidato a próximo DT del Xeneize.
Según le informaron a TyC Sports, el Vasco es el favorito del presidente para asumir al frente del equipo y podría regresar al club tras una década.
Arruabarrena fue director técnico de Boca entre 2014 y 2016: conquistó dos títulos locales a lo largo de su ciclo (el torneo y la Copa Argentina 2015).
Por otra parte, su etapa también quedó marcada por las dolorosas eliminaciones frente a River en la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015. La última, en el recordado episodio del gas pimienta, en los octavos de final del certamen continental, que terminó con la suspensión del partido en la Bombonera y la resolución de Conmebol de descalificar al Xeneize.
Tras su ciclo como entrenador de Boca, el Vasco emigró al fútbol de Medio Oriente: dirigió al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, al Al-Rayyan de Qatar y el Shabab Al-Ahli (de EAU). Luego, también pasó por el Pyramids de Egipto (entre 2020 y 2021).
A su vez, también dirigió a la Selección de Emiratos Árabes Unidos en 2022: no logró llevar al equipo al Mundial de Qatar y finalmente dejó el cargo en abril de 2023. El último equipo que comandó fue el Al-Taawoun de Arabia Saudita, en 2024.
A una década del final de su ciclo en Boca, Juan Román Riquelme lo tiene como principal opción para reemplazar a Claudio Úbeda tras la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores. El Vasco -quien como jugador fue campeón de América en el 2000 en el Xeneize de la mano de Carlos Bianchi- podría ser el próximo DT del equipo para el segundo semestre.
Fuente: TyC Sports Online