Juan Román Riquelme ya tiene un principal apuntado para ser el reemplazante de Claudio Úbeda: Rodolfo Arruabarrena es el gran candidato a próximo DT del Xeneize.

Según le informaron a TyC Sports, el Vasco es el favorito del presidente para asumir al frente del equipo y podría regresar al club tras una década.

Arruabarrena fue director técnico de Boca entre 2014 y 2016: conquistó dos títulos locales a lo largo de su ciclo (el torneo y la Copa Argentina 2015).

Por otra parte, su etapa también quedó marcada por las dolorosas eliminaciones frente a River en la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015. La última, en el recordado episodio del gas pimienta, en los octavos de final del certamen continental, que terminó con la suspensión del partido en la Bombonera y la resolución de Conmebol de descalificar al Xeneize.

Tras su ciclo como entrenador de Boca, el Vasco emigró al fútbol de Medio Oriente: dirigió al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, al Al-Rayyan de Qatar y el Shabab Al-Ahli (de EAU). Luego, también pasó por el Pyramids de Egipto (entre 2020 y 2021).

A su vez, también dirigió a la Selección de Emiratos Árabes Unidos en 2022: no logró llevar al equipo al Mundial de Qatar y finalmente dejó el cargo en abril de 2023. El último equipo que comandó fue el Al-Taawoun de Arabia Saudita, en 2024.

A una década del final de su ciclo en Boca, Juan Román Riquelme lo tiene como principal opción para reemplazar a Claudio Úbeda tras la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores. El Vasco -quien como jugador fue campeón de América en el 2000 en el Xeneize de la mano de Carlos Bianchi- podría ser el próximo DT del equipo para el segundo semestre.

Fuente: TyC Sports Online